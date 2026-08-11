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Destry Damayanti Calon Tunggal Gubernur BI, Siapa yang Jabat Deputi Gubernur Senior?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |07:40 WIB
Destry Damayanti Calon Tunggal Gubernur BI, Siapa yang Jabat Deputi Gubernur Senior?
Destry Damayanti Calon Tunggal Gubernur BI, Siapa yang Jabat Deputi Gubernur Senior? (Foto: Bank Indonesia)
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JAKARTA - Destry Damayanti menjadi calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) pengganti Perry Warjiyo. Keputusan ini tertuang usai Presiden Prabowo Subianto mengirim Surat Presiden (Surpres) ke DPR RI.

Surpres itu diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ke pimpinan DPR RI pada Senin 10 Agustus 2026. Menurut dia, Destry merupakan nama tunggal yang diajukan oleh Presiden untuk menjabat sebagai Gubernur BI.

"Namanya tunggal ya, satu nama, yaitu atas nama Ibu Destry Damayanti. Yang sekarang beliau menjabat sebagai penjabat gubernur sementara," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026). 

Surpres terkait pengajuan nama Gubernur BI itu diserahkan ke Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Bersamaan dengan Surpres itu, menurut dia, Presiden juga mengajukan calon pengganti untuk Deputi Senior BI dan calon pengganti untuk Deputi Gubernur BI yang kini jumlahnya berkurang satu orang.

Dia memastikan, posisi Deputi Senior Gubernur BI dan Deputi BI berasal dari kalangan internal lembaga bank sentral.

"Internal ya internal," katanya.

Prasetyo menyampaikan, pihaknya telah mengajukan calon tunggal Gubernur BI definitif pengganti Perry untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

 

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