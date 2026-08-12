IHSG Meroket 1,69 Persen ke 6.373 di Akhir Perdagangan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menghijau pada sesi terakhir perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menghijau pada sesi terakhir perdagangan hari ini. IHSG naik 105,97 poin atau 1,69 persen ke level 6.373.

Pada penutupan perdagangan, Rabu (12/8/2026), terdapat 474 saham menguat, 185 saham melemah, dan 304 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp17,2 triliun dari 32,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,29 persen ke level 633, indeks JII naik 1,50 persen ke level 383, indeks IDX30 naik 0,84 persen ke level 354, dan indeks MNC36 naik 0,77 persen ke level 273.

Kemudian, indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau, yaitu sektor energi, konsumer siklikal, industri, konsumer nonsiklikal, keuangan, infrastruktur, properti, teknologi, dan kesehatan. Sedangkan sektor yang melemah hanya transportasi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Ekadharma International Tbk (EKAD) naik 34,83 persen ke Rp240, PT Duta Anggada Realty Tbk (DART) naik 34,59 persen ke Rp214, dan saham PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO) naik 28,57 persen ke Rp198.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain PT Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI) turun 11,45 persen ke Rp580, PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR) turun 14,88 persen ke Rp1.030, dan PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK) turun 15 persen ke Rp476.

(Feby Novalius)

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