Daftar 5 Pekerjaan dengan Jam Kerja Terlama

JAKARTA - Daftar 5 pekerjaan dengan jam kerja terlama Umumnya, para pekerja di sebuah perusahaan atau pabrik akan menghabiskan waktu sekitar 8 jam di tempat mereka bekerja.

Namun, ada beberapa pekerjaan yang menuntut waktu dan kehadiran di luar batas jam kerja normal karena sifat tugasnya yang darurat, mobilitas tinggi atau operasional non-stop. Bahkan, ada yang hampir menghabiskan kehidupan sehari-harinya untuk bekerja.

Berikut daftar 5 pekerjaan dengan jam kerja terlama seperti dilansir Yahoo Finance, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

1. Supir truk jarak jauh

Pekerjaan dengan jam kerja terlama adalah supir truk jarak jauh. Sang supir akan menghabiskan lebih banyak waktunya bersama truk yang dia kendarai.

Butuh waktu behari-hari hingga berminggu-minggu untuk sampai di tempat tujuan. Secara hukum, supir truk biasanya bekerja selama 14 jam tanpa henti di mana 11 jam di antaranya digunakan untuk mengemudi.

2. Pekerja transportasi air

Pekerja ini seperti pelaut atau kru kapal yang berlayar selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan di tengah laut.

Tak heran jika bidang ini selalu membuka lowongan pekerjaan bagi mereka yang siap bekerja dengan jam kerja panjang.

Seorang pelaut biasanya akan menghbaiskan waktu berbulan-bulan di lautan dan harus jauh dari keluarga serta teman.