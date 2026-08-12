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Garuda-InJourney Siapkan 170.845 Kursi Gratis, Wisman Diajak Jelajah Indonesia

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |16:23 WIB
Garuda-InJourney Siapkan 170.845 Kursi Gratis, Wisman Diajak Jelajah Indonesia
Garuda Indonesia dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menyediakan 170.845 kursi penerbangan domestik bagi wisatawan mancanegara. (Foto: Okezone.com/Injourney)
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JAKARTA - Garuda Indonesia dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menyediakan 170.845 kursi penerbangan domestik bagi wisatawan mancanegara (wisman) pemegang tiket perjalanan pulang-pergi internasional Garuda Indonesia.

Free Domestic Flight tersebut berlangsung mulai Agustus hingga akhir November 2026. Hal ini ditujukan untuk mendorong wisman melanjutkan perjalanan ke sejumlah destinasi di Indonesia setelah tiba melalui Jakarta atau Bali.

Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara I Kementerian Pariwisata Dedi Ahmad Kurnia mengatakan, sekitar 70 persen kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia menggunakan jalur udara. Bali pun masih menjadi pintu masuk terbesar dengan kontribusi sekitar 40 persen, sementara Jakarta berada di kisaran 17 persen. 

Menurut Dedi, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan konektivitas penerbangan domestik untuk mendorong wisatawan mengunjungi destinasi lain di Indonesia.

“Tidak hanya datang ke Jakarta atau Bali, tetapi bagaimana ini bisa membuat kita discover more Indonesia ke destinasi lain di Indonesia,” ujar Dedi, Rabu (12/8/2026). 

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