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RUPSLB BEI 2026 Setujui Pengangkatan Alex Widi Kristiono Jadi Komisaris

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |12:59 WIB
RUPSLB BEI 2026 Setujui Pengangkatan Alex Widi Kristiono Jadi Komisaris
BEI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyetujui pengangkatan Alex Widi Kristiono sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2026 yang digelar secara hybrid pada Rabu (12/8/2026).

RUPSLB tersebut dihadiri 90 pemegang saham atau 100% dari jumlah pemegang saham yang memiliki hak suara. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan pengangkatan Alex Widi Kristiono dilakukan untuk mengisi posisi komisaris yang kosong setelah M. Oki Ramadhana mengundurkan diri.

"Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah secara resmi diangkat dalam rapat adalah Bapak Alex Widi Kristiano. Adapun, masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah meneruskan sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris Perseroan yang digantikannya, yaitu untuk masa jabatan 2024-2028," kata Jeffrey.

Setelah pengangkatan tersebut, susunan Dewan Komisaris BEI terdiri atas Nurhaida sebagai Komisaris Utama, serta Yozua Makes, Karman Pamurahardjo, Lany Djuwita, dan Alex Widi Kristiono sebagai Komisaris.
Selain pengangkatan komisaris, RUPSLB juga menyetujui agenda lain-lain yang mencakup penegasan perubahan susunan pemegang saham BEI terkait pelaksanaan pembelian kembali saham atau buyback oleh Bursa.

RUPSLB juga mencatat perubahan nama sejumlah pemegang saham, yakni PT Universal Broker Indonesia Sekuritas menjadi PT Laba Sekuritas Indonesia, PT UOB Kay Hian Sekuritas menjadi PT Kay Hian Sekuritas, PT Oso Sekuritas Indonesia menjadi PT Sukadana Prima Sekuritas, serta PT Jasa Utama Capital menjadi PT Yakin Bertumbuh Sekuritas.

Selain itu, terdapat pengalihan masing-masing satu saham milik PT IMG Sekuritas dan PT HSBC Sekuritas Indonesia kepada BEI sebagai bagian dari pelaksanaan buyback saham.

 

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