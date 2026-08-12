Kemnaker Dorong Dunia Usaha Buka Kesempatan Kerja bagi Penyintas Narkoba

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong dunia usaha memberikan kesempatan kerja bagi penyintas penyalahgunaan narkoba yang telah menyelesaikan proses rehabilitasi.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak semestinya terbuka bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Karena itu, penyintas yang telah menjalani rehabilitasi perlu diberikan ruang untuk kembali mengembangkan kompetensi dan berkontribusi di dunia kerja.

"Pemulihan bukan akhir dari proses. Setelah menjalani rehabilitasi, mereka perlu memiliki kesempatan untuk kembali bekerja, berkarya, dan menjalani kehidupan secara mandiri," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Rabu(12/8/2026).

Menurut Yassierli, keberhasilan rehabilitasi tidak cukup hanya dilihat dari pemulihan kondisi fisik dan psikologis. Dukungan pascarehabilitasi juga diperlukan agar penyintas dapat kembali menata kehidupan, memperoleh penghasilan, serta membangun kepercayaan diri ketika kembali ke lingkungan sosial.

Untuk mendukung hal tersebut, Kemnaker akan menyediakan pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan tersebut diharapkan menjadi bekal bagi penyintas untuk memasuki pasar kerja sesuai kemampuan dan bidang yang diminati.

"Yang kami siapkan bukan hanya pelatihannya, tetapi juga bagaimana setelah memiliki kompetensi mereka bisa mendapatkan akses menuju pekerjaan atau mengembangkan usaha secara mandiri," katanya.

Bagi penyintas yang memilih bekerja di perusahaan, Kemnaker dapat memfasilitasi akses penempatan dengan mempertemukan kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan pemberi kerja.

Sementara itu, bagi penyintas yang memilih berwirausaha, pembekalan dapat diarahkan pada keterampilan teknis, pengetahuan kewirausahaan, serta pendampingan sesuai bidang usaha yang dikembangkan.

Yassierli menilai dukungan dunia usaha menjadi bagian penting dalam proses reintegrasi penyintas penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, lingkungan kerja yang inklusif diperlukan agar mereka yang telah menyelesaikan rehabilitasi tidak kembali terhambat oleh stigma sosial.

"Kesempatan kedua harus kita berikan. Ketika mereka sudah menjalani proses pemulihan, kita perlu memastikan ada jalan bagi mereka untuk kembali produktif dan mandiri," ujar Yassierli.