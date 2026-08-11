Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penutupan Tambang Ilegal Bikin Produksi Naik, TINS Raup Laba Rp2,7 Triliun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |20:49 WIB
Penutupan Tambang Ilegal Bikin Produksi Naik, TINS Raup Laba Rp2,7 Triliun
Penertiban tambang ilegal dan penutupan jalur penyelundupan timah di Bangka Belitung mulai memberikan dampak positif. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Penertiban tambang ilegal dan penutupan jalur penyelundupan timah di Bangka Belitung mulai memberikan dampak positif terhadap kinerja PT Timah Tbk (TINS).

Pada semester I-2026, TINS membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp2,71 triliun. Angka tersebut melonjak lebih dari 9x lipat dibandingkan Rp300,07 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan tumbuh 146,9% menjadi Rp10,42 triliun, sementara laba usaha meningkat dari Rp380,20 miliar menjadi Rp3,46 triliun. Margin laba usaha juga melebar dari 9,01% menjadi 33,24%.

Kinerja tersebut ditopang kenaikan produksi bijih timah sebesar 75% menjadi 12.232 ton Sn. Produksi logam timah tumbuh 58% menjadi 10.865 metrik ton, sedangkan volume penjualan melonjak 85% menjadi 10.984 metrik ton.

Selain kenaikan harga jual rata-rata timah sebesar 52% menjadi USD49.794 per metrik ton, perbaikan operasional TINS turut didukung penguatan pengawasan dan pengamanan Wilayah Izin Usaha Pertambangan serta dukungan Satuan Tugas Pemerintah Pusat.

Ini adalah dampak positif dari komitmen pemerintah melalui instruksi Presiden untuk mengamankan cadangan strategis nasional sehingga mampu semakin mendukung kedaulatan ekonomi Nasional.

Perbaikan itu berlangsung setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan operasi besar-besaran untuk menertibkan sekitar 1.000 tambang ilegal dan menutup jalur penyelundupan timah di Bangka Belitung. Operasi yang melibatkan TNI, Polri, dan Bea Cukai tersebut mulai dijalankan sejak September 2025. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/320/3235374//pt_timah-OHJe_large.jpg
Tambang Ilegal Ditertibkan, TINS Bakal Panen Produksi Timah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/320/3235256//seskab_teddy-oQtM_large.jpg
Seskab Teddy Bertemu Haji Isam, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/338/3235129//tambang-lnhy_large.jpg
Polda Metro Tetapkan Tersangka Jual-Angkut Tambang Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/08/320/3234971//tambang-Xp5W_large.jpg
PT Timah Buka Suara Soal Aksi Masyarakat di Belitung Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/320/3232627//dpm-dMUv_large.jpg
Metode Backfill Tailing Jadi Kunci Tambang Bawah Tanah Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231372//bahlil-6jap_large.jpg
Kopdes Merah Putih Kelola Tambang, Bahlil: Harus Penuhi Syarat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement