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PT Timah Buka Suara Soal Aksi Masyarakat di Belitung Timur

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |18:33 WIB
PT Timah Buka Suara Soal Aksi Masyarakat di Belitung Timur
Hingga saat ini, kegiatan operasional di sebagian wilayah Belitung masih mengalami gangguan dan belum kembali berjalan secara normal. (Foto: Okezone.com/BP BUMN)
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JAKARTA – PT Timah (Persero) Tbk buka suara mengenai aksi masyarakat di Kabupaten Belitung Timur.

Corporate Secretary PT Timah (Persero) Tbk Ruddy Nursalam mengatakan, perusahaan memahami bahwa aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah operasional perusahaan. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan mengedepankan komunikasi terbuka dan dialog konstruktif dengan para pemangku kepentingan dalam mencari solusi atas berbagai dinamika yang berkembang.

"Kami menghormati aspirasi yang disampaikan masyarakat. Bagi kami, komunikasi dan dialog merupakan pendekatan yang paling tepat untuk membangun kesepahaman serta menjaga situasi yang kondusif di wilayah operasional. Perusahaan menyesalkan kejadian perusakan yang menimbulkan kerugian bagi kita semua. Menyikapi hal tersebut, perusahaan akan terus berupaya dan berkoordinasi untuk mencari solusi dalam konteks kepentingan seluruh pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Ruddy, Sabtu (8/8/2026).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, perusahaan telah mengaktifkan Rencana Tanggap Darurat (Emergency Response Plan) sebagai bagian dari prosedur penanganan insiden atas adanya keadaan kahar (force majeure). Langkah-langkah yang dilakukan meliputi evakuasi personel, pengamanan lokasi bersama aparat berwenang, serta upaya pemulihan secara bertahap untuk memastikan keselamatan pekerja dan keamanan aset perusahaan.

PT Timah memastikan seluruh karyawan berada dalam kondisi aman dan tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

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