Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Arsari Tambang Bakal Bangun Pusat Riset Timah dan Logam Tanah Jarang, Ini Lokasinya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |15:57 WIB
Arsari Tambang Bakal Bangun Pusat Riset Timah dan Logam Tanah Jarang, Ini Lokasinya
Arsari Tambang Bakal Bangun Pusat Riset Timah dan Logam Tanah Jarang, Ini Lokasinya (Foto: Dokumentasi)
A
A
A

JAKARTA - PT Arsari Tambang mengungkapkan rencana membangun pusat riset timah dan logam tanah jarang (rare earth elements/REE) di Bangka. Hal ini sebagai bagian dari strategi hilirisasi dan penguatan teknologi mineral Indonesia.

Direktur Utama Arsari Tambang Aryo PS Djojohadikusumo mengatakan, keberadaan pusat riset menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat daya saing industri timah nasional di tengah meningkatnya kebutuhan teknologi global.

“Bayangin, industri timah Indonesia sudah ada selama 150 tahun dan kita tidak punya pusat riset timah,” kata Aryo dalam presentasinya saat menjadi pembicara dalam forum industri pertambangan dan metalurgi Met Connex 2026 di JCC, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Dia mengatakan, Arsari Tambang menargetkan pusat riset tersebut dapat menjadi basis pengembangan teknologi timah dan pengolahan logam tanah jarang yang selama ini masih terbatas di dalam negeri.

Menurut Aryo, rare earth elements merupakan salah satu produk sampingan timah yang memiliki nilai strategis tinggi untuk masa depan industri global, terutama dalam mendukung transisi energi dan teknologi tinggi. 

Beberapa unsur yang disebutkannya antara lain neodymium (NdPr) dan dysprosium yang dibutuhkan dalam berbagai perangkat teknologi dan industri energi.

“Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari itu. Salah satu hal yang kami lakukan adalah berinvestasi membangun pusat riset timah dan logam tanah jarang di Bangka,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3201099/bahlil-vSPy_large.jpg
Arahan Prabowo soal Nasib Tambang Emas Martabe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170640/raja_ampat-3Oo8_large.jpg
Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Ini Penjelasan Kementerian ESDM dan KLH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157539/industri_pertambangan-IcVT_large.jpg
Pertambangan Hijau Tak Lagi Jargon, Ini Buktinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/320/3157223/menteri_esdm_bahlil-nfge_large.jpg
Bahlil Kaji Koperasi Desa Merah Putih Kelola Tambang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/320/3149249/izin_tambang_dan_hulu_migas-ecBG_large.png
KKP Evaluasi Izin Tambang dan Migas yang Sudah Terbit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/320/3148640/kerusakan_akibat_tambang-R8nZ_large.jpg
KKP Temukan Kerusakan Masif Imbas Tambang Ilegal di Kepulauan Riau
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement