Anak Usaha Arsari Targetkan Penggunaan Energi Terbarukan 100% di Smelter

JAKARTA - Perusahaan di bawah Arsari Tambang, PT Mitra Stania Prima (MSP) menargetkan penggunaan energi terbarukan 100% di fasilitas smelter. MSP mempercepat transformasi operasional menuju penggunaan energi bersih untuk mendukung target emisi nol bersih (net zero).

Perusahaan pengolah timah ini berkomitmen mengintegrasikan aspek bisnis dengan pelestarian lingkungan guna memberikan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Dampak paling nyata yang dirasakan masyarakat adalah kualitas udara yang semakin bersih. Ini merupakan bagian dari komitmen kami menuju net zero, yakni tidak menghasilkan pencemaran udara maupun air. Alhamdulillah, hal ini sudah mulai dirasakan masyarakat sekitar dan ke depan akan terus kami tingkatkan,” ujar Direktur Utama Arsari Tambang Aryo PS Djojohadikusumo dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Aryo menjelaskan, sata ini perusahaan tengah menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja lingkungan, salah satunya melalui penggunaan energi terbarukan secara penuh di fasilitas smelter.

"Tahun depan kami menargetkan penggunaan 100% renewable energy di smelter. Ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk meningkatkan kualitas lingkungan,” tambahnya.