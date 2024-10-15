ESDM Selidiki Penyebab Kebakaran Smelter Freeport di Gresik

JAKARTA - Kementerian ESDM bakal selidiki penyebab kebakaran yang terjadi di pabrik asam sulfat smelter milik PT Freeport Indonesia (PTFI). Smelter ini baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 September 2024 lalu.

"Saat ini, penyelidikan tengah dilakukan untuk memastikan penyebab kejadian serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah insiden serupa di masa depan," jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Siti Sumilah Rita Susilawati ketika dihubungi, Senin (14/10/2024).

Siti menekankan bahwa keselamatan kerja adalah prioritas utama dan pihaknya akan terus bekerja sama dengan perusahaan untuk memastikan standar keselamatan dipatuhi dengan ketat.

"Kami juga akan memastikan agar upaya pencegahan dan mitigasi risiko dilakukan secara berkelanjutan demi melindungi keselamatan para pekerja dan lingkungan di sekitar fasilitas tersebut," tegasnya.

Kementerian ESDM, lanjutnya, berkomitmen untuk mengawasi penerapan protokol keselamatan yang lebih baik guna meminimalkan risiko di masa mendatang.

Diberitakakan sebelumnya, PTFI menyatakan bahwa insiden kebakaran yang terjadi di smelter Gresik ini telah berhasil dikendalikan dengan baik oleh perseroan.