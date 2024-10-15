Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ESDM Selidiki Penyebab Kebakaran Smelter Freeport di Gresik

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |00:05 WIB
ESDM Selidiki Penyebab Kebakaran Smelter Freeport di Gresik
Kementerian ESDM selidiki penyebab kebakaran smelter (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian ESDM bakal selidiki penyebab kebakaran yang terjadi di pabrik asam sulfat smelter milik PT Freeport Indonesia (PTFI). Smelter ini baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 September 2024 lalu.

"Saat ini, penyelidikan tengah dilakukan untuk memastikan penyebab kejadian serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah insiden serupa di masa depan," jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Siti Sumilah Rita Susilawati ketika dihubungi, Senin (14/10/2024).

Siti menekankan bahwa keselamatan kerja adalah prioritas utama dan pihaknya akan terus bekerja sama dengan perusahaan untuk memastikan standar keselamatan dipatuhi dengan ketat.

"Kami juga akan memastikan agar upaya pencegahan dan mitigasi risiko dilakukan secara berkelanjutan demi melindungi keselamatan para pekerja dan lingkungan di sekitar fasilitas tersebut," tegasnya.

Kementerian ESDM, lanjutnya, berkomitmen untuk mengawasi penerapan protokol keselamatan yang lebih baik guna meminimalkan risiko di masa mendatang.

Diberitakakan sebelumnya, PTFI menyatakan bahwa insiden kebakaran yang terjadi di smelter Gresik ini telah berhasil dikendalikan dengan baik oleh perseroan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124860/presiden_prabowo-4rKA_large.jpg
4 Fakta Smelter Emas Freeport di Gresik Jadi Kebanggaan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083736/habiskan-rp1-8-triliun-perusahaan-jerman-alirkan-gas-industri-ke-smelter-freeport-LPqnEruKs1.jpg
Habiskan Rp1,8 Triliun, Linde Alirkan Gas Industri ke Smelter Freeport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/320/3076423/3-fakta-smelter-freeport-kebakaran-padahal-baru-diresmikan-EblW1Cycbs.jpg
3 Fakta Smelter Freeport Kebakaran, Padahal Baru Diresmikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/320/3068419/5-fakta-ri-punya-smelter-tembaga-100-bukan-milik-asing-zT0TxhUGMo.jpg
5 Fakta RI Punya Smelter Tembaga, 100% Bukan Milik Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3067116/kerja-paksa-di-pabrik-smelter-nikel-indonesia-ini-faktanya-xngdQkum3R.jpg
Kerja Paksa di Pabrik Smelter Nikel Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3066856/media-china-soroti-kerja-paksa-di-pabrik-smelter-nikel-indonesia-ada-fakta-mengejutkan-Ai7zUcDg6I.png
Media China Soroti Kerja Paksa di Pabrik Smelter Nikel Indonesia, Ada Fakta Mengejutkan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement