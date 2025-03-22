Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Smelter Emas Freeport di Gresik Jadi Kebanggaan Prabowo

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |10:16 WIB
4 Fakta Smelter Emas Freeport di Gresik Jadi Kebanggaan Prabowo
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik pemurnian logam mulia PT Freeport Indonesia, Gresik, Jawa Timur. Prabowo merasa beruntung bisa meresmikan pabrik yang pembangunannya di era Presiden Jokowi. 

"Ini dirintis zaman pemerintahan beliau (Jokowi), yang resmikan saya. Namanya karunia dan memang hari dipilih nampaknya tanggal baik," kata Prabowo.

Berikut fakta Smelter Emas Freeport di Gresik yang dirangkum Okezone, Sabtu (22/3/2025)>

1. Selalu Beruntung

Prabowo merasa dirinya selalu beruntung dengan hal yang berkaitan angka delapan. Seperti peresmian pabrik pemurnian logam mulia PT Freeport Indonesia, hari ini dilakukan 17 Maret 2025. 

"Satu tambah tujuh itu delapan. Memang angka delapan angka baik dalam karier hidup saya. Saya Presiden kedelapan. Dulu waktu aktif ditentara aktif sandi 08. Dan tahun ini adalah tahun berdirinya RI ke-80. Jadi delapan lagi, jadi angka ini sangat baik, terimakasih Freeport memilih tanggal ini untuk diresmikan," ujar Prabowo. 

 

