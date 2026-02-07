Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Resmi Bangun Smelter Rp104 Triliun di Mempawah, Targetkan Devisa Rp52 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |12:43 WIB
RI Resmi Bangun Smelter Rp104 Triliun di Mempawah, Targetkan Devisa Rp52 Triliun
RI Resmi Bangun Smelter Rp104 Triliun di Mempawah, Targetkan Devisa Rp52 Triliun (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Holding industri pertambangan Indonesia MIND ID, bersama anggota grupnya PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) meresmikan proyek strategis hilirisasi bauksit–alumina–aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Pembangunan dan pengoperasian fasilitas pengolahan dan peleburan aluminium terpadu memiliki total nilai investasi Rp104,55 triliun.

Fasilitas yang diresmikan mencakup smelter aluminium baru berkapasitas 600.000 metrik ton per tahun serta Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase II dengan kapasitas 1 juta metrik ton alumina per tahun. 

Proyek ini dirancang untuk memperkuat ketahanan mineral nasional sekaligus menjamin pasokan bahan baku bagi industri manufaktur dalam negeri.

Kurangi Ketergantungan Impor, Tambah Cadangan Devisa

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menyatakan, kehadiran fasilitas ini akan memperkuat kemampuan produksi aluminium nasional dan secara signifikan mengurangi ketergantungan terhadap impor aluminium. Menurutnya, ketika smelter aluminium baru beroperasi penuh, cadangan devisa diperkirakan meningkat hingga 394 persen, dari sekitar Rp11 triliun menjadi Rp52 triliun per tahun. 

"Proyek ini merupakan kontribusi nyata Grup MIND ID dalam menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat ekonomi, serta memperkuat kedaulatan negara di sektor mineral untuk masa depan Indonesia," ujar Maroef dalam acara Groundbreaking Fase Pertama Enam Proyek Hilirisasi, Jumat (6/2/2026) malam.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124860/presiden_prabowo-4rKA_large.jpg
4 Fakta Smelter Emas Freeport di Gresik Jadi Kebanggaan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083736/habiskan-rp1-8-triliun-perusahaan-jerman-alirkan-gas-industri-ke-smelter-freeport-LPqnEruKs1.jpg
Habiskan Rp1,8 Triliun, Linde Alirkan Gas Industri ke Smelter Freeport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/320/3076423/3-fakta-smelter-freeport-kebakaran-padahal-baru-diresmikan-EblW1Cycbs.jpg
3 Fakta Smelter Freeport Kebakaran, Padahal Baru Diresmikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/320/3074640/esdm-selidiki-penyebab-kebakaran-smelter-freeport-di-gresik-96ezNXjcyR.jpg
ESDM Selidiki Penyebab Kebakaran Smelter Freeport di Gresik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/320/3068419/5-fakta-ri-punya-smelter-tembaga-100-bukan-milik-asing-zT0TxhUGMo.jpg
5 Fakta RI Punya Smelter Tembaga, 100% Bukan Milik Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3067116/kerja-paksa-di-pabrik-smelter-nikel-indonesia-ini-faktanya-xngdQkum3R.jpg
Kerja Paksa di Pabrik Smelter Nikel Indonesia, Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement