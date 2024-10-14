Smelter Baru di Gresik Kebakaran, Ini Penjelasan Freeport

Smelter Baru di Gresik Kebakaran, Ini Penjelasan Freeport (Foto: Dokumentasi Freeport)

JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) membenarkan adanya kebakaran yang terjadi di pabrik asam sulfat smelter yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 September 2024.

"Telah terjadi kebakaran di pabrik asam sulfat smelter PTFI, di KEK Gresik, pada Senin, 14 Oktober 2024 pukul 17.45 WIB," jelas VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (14/10/2024).

Diungkapkan Katri, tim tanggap darurat PTFI telah bergerak cepat menangani kebakaran tersebut.

"Tim tanggap darurat PTFI bergerak cepat menangani dan sedang berusaha memadamkan api tersebut," katanya.

Katri juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

"Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Keselamatan para karyawan merupakan prioritas kami," pungkasnya.

(Dani Jumadil Akhir)