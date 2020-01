JAKARTA - Mari Elka Pangestu resmi ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana, Kebijakan dan Kemitraan Pembangunan Bank Dunia. Penunjukan ini diumumkan lansung oleh Presiden Grup Bank Dunia David Malpass.

Mari Elka adalah Senior Fellow di Columbia School of International and Public Affairs serta Profesor Ekonomi Internasional di Universitas Indonesia.

Selain itu, Mari Elka juga merupakan Asisten Profesor di Lee Kuan Yew School of Public Policy dan Crawford School of Public Policy, Australian National University. Mari Elka juga merupakan Anggota Dewan Indonesia Bureau of Economic Research serta Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.

Sosok Mari begitu dihormati sebagai pakar internasional untuk berbagai masalah global. Apalagi saat ini, Pangestu merupakan Ketua Dewan Pengawas International Food Policy Research Institute (IFPRI) di Washington DC.

