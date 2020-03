JAKARTA - Di tengah situasi yang dinamis terkait virus corona atau COVID-19, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menambah limit transfer harian KlikBCA individu.

Sebelumya limit transfer harian KlikBCA individu semula Rp100 juta per hari, dinaikkan menjadi Rp 250 juta per hari per User-ID untuk transfer antar rekening BCA dan transfer ke rekening bank lain dalam negeri. Kebijakan ini berlaku dari 27 Maret 2020 hingga 31 Mei 2020.

“Tentunya, kami berharap dengan penambahan limit transfer di KlikBCA Individu ini dapat memberikan nilai tambah kepada nasabah setia BCA untuk melakukan transaksi finansialnya,” urai Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA, Hera F Haryn dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (28/3/2020).

Hera menambahkan, melalui kebijakan ini, nasabah dapat semakin leluasa melakukan transaksi transfer dari rumah dan tetap produktif dengan #BankingFromHome.

Nasabah BCA juga tetap dapat melakukan transaksi finansial secara langsung di kantor-kantor cabang BCA terdekat dengan penyesuaian waktu operasional cabang sementara pada pukul 08.15 sampai dengan 14.00 waktu setempat yang berlaku dari 23 Maret 2020 sampai dengan 2 April 2020.

(dni)