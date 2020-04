JAKARTA - Harga minyak naik pada perdagangan hari ini karena harapan bahwa produsen minyak mentah terbesar di dunia akan mengurangi produksi.

Minyak mentah Brent LCOc1 naik 73 sen atau 2,2%, menjadi USD33,78 per barel setelah jatuh lebih dari 3% pada perdagangan kemarin. Minyak mentah AS naik 97 sen atau 3,7% menjadi USD27,05 per barel, setelah turun hampir 8% pada sesi sebelumnya.

Produsen minyak utama dunia termasuk Arab Saudi dan Rusia kemungkinan akan setuju untuk memangkas produksi. Ancaman resesi besar menggantung di pasar karena terhentinya banyak kegiatan ekonomi akibat pandemi corona virus.

"Terlepas dari prospek penurunan produksi besar-besaran yang dipimpin Arab Saudi, harga minyak tetap rendah dalam beberapa pekan terakhir di tengah jatuhnya permintaan terkait virus korona," kata Capital Economics dalam sebuah catatan dilansir dari Reuters, Selasa (7/4/2020).

"Kami memperkirakan harga energi akan berada di sekitar level saat ini sampai aktivitas ekonomi pulih," katanya.

Harga minyak merosot kemarin setelah Arab Saudi dan Rusia menunda pertemuan untuk menyepakati pengurangan produksi. Analis memperkirakan ada pasokan yang menggantung yang setara dengan sekitar seperempat dari konsumsi global sebelum wabah koronavirus.

