JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan kualitas vaksin Covid-19 buatan Sinovac Ltd asal China bermutu baik. Hal itu dipastikan ketika tim dari BPOM meninjau langsung pabrikan pembuatan vaksin di Negeri Tirai Bambu tersebut selama sebulan.

“Berdasarkan inspeksi yang terakhir, satu bulan di sana, alhamdulillah mendapat data yang cukup dan mendapatkan data yang baik. Jadi mutu kita jamin bahwa baik,” kata Kepala BPOM Penny Lukito dalam konferensi pers secara daring, Kamis (19/11/2020).

Terkait keamanan dan khasiat dari vaksin Sinovac, kata Penny, pihaknya belum bisa memastikannya. Sebab, untuk mendapatkan predikat itu harus ada izin dari izin dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait emergency use of authorization (EUA).

“Dikaitkan dengan keamanan dan khasiat dari data fase I dan II di China dan III di Bandung. Untuk mendapatkan EUA pada intinya sudah ada kesepakatan yang diberikan oleh WHO,” ujarnya.

Dia menyatakan bahwa pihaknya akan menjunjung tinggi transparansi saat menjalani penyelesaian penelitian vaksin tersebut. Selain itu, BPOM juga akan terus proaktif untuk terus menanyakan perjalanan pembuatan vaksin agar selesai sesuai dengan waktu yang disepakati.

“Transparansi akan kita junjung tinggi. Kami juga proaktif dan untuk menyepakati waktu yang sudah kita sepakati bersama. Nanti klinikal trial akan berjalan terus. Uji klinik untuk vaksin akan terus berjalan,” kata dia.

(dni)