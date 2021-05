JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) balik menguat pada jeda sesi I perdagangan hari ini. IHSG naik 44,6 poin atau 0,8% ke 5.805.

Pada sesi I perdagangan, Kamis (20/5/2021), Indeks LQ45 naik 1,08% ke 864, indeks IDX30 naik 1,27% ke 460,82, JII naik 1,35% ke 555,61 dan indeks MNC36 naik 1m23% ke 294,90.

Baca Juga: Malaysia Lockdown Bikin Investor Khawatir, Perhatikan Saham Ini

Sementara itu, Equity Analyst PT Phillip Sekuritas Indonesia Dustin Dana Pramitha menyebut, saat ini sentimen terbesar dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih terkait kasus Covid-19. Investor masih mengkhawatirkan lonjakan jumlah kasus penularan virus Covid-19 di sejumlah negara Asia.

"Saat ini di regional Asia mulai menunjukkan adanya kenaikan status terutama di negara tetangga kita, yaitu Malaysia dan Thailand. Mereka bahkan sudah memberlakukan pembatasan sosial kembali. Ini kembali membawa kekhawatiran investor akan gangguan dari Covid-19 sendiri untuk pemulihan ekonomi Indonesia," ujarnya.

Baca Juga: IHSG Terjebak di Zona Merah, Pagi Ini Turun ke 5.756

Sementara dari luar negeri, investor juga mencerna rilis notulen rapat kebijakan the Fed (FOMC) pada bulan April lalu. Dalam notulen tersebut, sejumlah pejabat the Fed berpandangan bahwa jika pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) terus memperoleh momentum, akan tiba saat yang tepat untuk mendiskusikan pengetatan kebijakan moneter.

(fbn)