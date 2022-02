JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada Rp186,64 triliun bansos yang sudah dicairkan untuk membantu warga terdampak Covid-19.

Di mana bansos itu sudah disalurkan dalam bentuk Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai hingga subsidi listrik.

Sehingga bagi warga yang ingin mendapatkan bansos itu dipastikan harus terdaftar dalam program tersebut.

Kemudian, Jokowi meminta agar bansos itu diprioritaskan untuk pekerja.

“Setidaknya Rp186,64 triliun telah kami alokasikan untuk perlindungan sosial,” ujar Presiden dalam sambutannya pada ILO Global Forum for a Human-Centred Recovery from the COVID-19, seperti disaksikan secara daring, dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Bahkan, Jokowi ingin adanya peningkatan kemampuan SDM. Salah satu strateginya dengan kartu prakerja yang masih dilanjutkan. Sekarang pun kartu Prakerja sudah memasuki gelombang 23. Setelah itu, Jokowi pun akan mengajak anggota ILO menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja. Tak hanya itu, Jokowi berharap adanya lapangan kerja baru dari bentuk kerja samanya dengan anggota ILO. "Keberpihakan dan inovasi diperlukan agar tercipta lapangan kerja yang lebih banyak," jelasnya.