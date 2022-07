JAKARTA - Mengulas duda terkaya di Indonesia yang hartanya begitu fantastis.

Diketahui, duda terkaya Indonesia ini dibicarakan netizen karena memili beragam bisnis.

Padahal, mereka sudah sukses dari profesinya sebagai artis hingga penyanyi.

Lantas, siapa saja sosoknya?

Dirangkum Okezone, Sabtu (30/7/2022), berikut daftar duda terkaya Indonesia:

1. Ariel Noah

Pemilik nama asli Nazril Irham atau Ariel Noah masuk ke dalam daftar duda terkaya di Indonesia.

Dia memiliki kekayaan fantastis dari hasil manggung.

Bahkan, bayaran sekali manggung bisa mencapai Rp400 juta.

Dia juga menghasilkan cuan dari iklan dan endorsment.

Di mana pria yang memiliki pengikut Instagram sebanyak 3,6 juta ini merupakan brand ambassador BRImo.

2. Gading Marten

Gading Marten merupakan duda terkaya di Indonesia.

Adapun pria kelahiran 8 Mei 1982 ini merupakan mantan suami Gisel dan ayah kandung Gempita.

Kekayaan Gading Marten berasal dari membintangi film dan sinetron.

Sejumlah film terbaru yang dibintangi Gading di antaranya berjudul Love For Sale, Yowes Ben 2, Toko Barang Mantan, dan Arini by Love Inc.

Dia juga membuka endorsment di akun media sosialnya yang memiliki 21,6 juta pengikut di Instagram.

Kemudian, dia pun menjadi presiden tim basket West Bandits, serta Co-founder Kuyentertainment.

3. Stefan William Dia merupakan artis yang namanya sudah malang-melintang di jagat hiburan Tanah Air. Aktor kelahiran 11 Agustus 1993 ini memiliki darah keturunan campuran Amerika Serikat dan Manado. Untuk sumber kekayaannya berasal dari membintangi fim dan sinetron. Lalu, dia pun kerap membuka endorsment di akun Instagramnya yang sudah memiliki 8,4 juta followers. Serta dia memiliki pula channel YouTube bernama Stefan William TV yang sering mengunggah konten-konten tertentu. Baca Selengkapnya: Daftar 3 Duda Terkaya di Indonesia, Ada Vokalis Band dengan Bayaran Rp400 Juta