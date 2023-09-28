Menko Luhut Pastikan Peresmian Kereta Cepat 1 Oktober 2023

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diberi nama Whoosh. KCJB ini akan diresmikan pada 1 Oktober 2023 oleh Presiden Joko Widodo.

Selain itu, peresmian ini dipastikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan, Presiden Jokowi kemungkinan akan melakukan soft launching kereta cepat di tanggal 1 Oktober 2023.

Lanjutnya, setelah dilakukan soft launching, KCJB dapat digunakan secara umum oleh masyarakat.

Luhut menambahkan, mengenai biaya perjalanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, akan segera diumumkan ke publik.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)