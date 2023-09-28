Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Luhut Pastikan Peresmian Kereta Cepat 1 Oktober 2023

Arfiah , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |05:40 WIB
Menko Luhut Pastikan Peresmian Kereta Cepat 1 Oktober 2023
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung beroperasi Oktober (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diberi nama Whoosh. KCJB ini akan diresmikan pada 1 Oktober 2023 oleh Presiden Joko Widodo.

Selain itu, peresmian ini dipastikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan, Presiden Jokowi kemungkinan akan melakukan soft launching kereta cepat di tanggal 1 Oktober 2023.

Lanjutnya, setelah dilakukan soft launching, KCJB dapat digunakan secara umum oleh masyarakat.

Luhut menambahkan, mengenai biaya perjalanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, akan segera diumumkan ke publik.

Baca selengkapnya: Luhut Pastikan Presiden Jokowi Resmikan Kereta Cepat Whoosh 1 Oktober 2023

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

