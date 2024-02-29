Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Sumedang

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |10:24 WIB
Pegadaian Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Sumedang
Pegadaian salurkan bantuan untuk warga terdampak angin kencang di Sumedang. (Foto: dok Pegadaian)
SUMEDANG - Pegadaian kembali menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana puting beliung yang melanda Kecamatan Jatinangor dan Cimanggung, Sumedang pada Selasa (27/02).

Bertempat di Gedung Negara Sumedang, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung Maryono menyerahkan kepada Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman, kemudian langsung memberikan kepada Kepala Pelaksana BPBD Sumedang Atang Sutarno untuk menyalurkan bantuan berupa uang tunai senilai Rp100 juta rupiah, serta beras, gula dan bahan pokok lainnya.

“Bantuan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL) kepada masyarakat. Sebelumnya beberapa waktu lalu kami sudah menyalurkan bantuan natura kepada masyarakat yang terdampak imbas angin kencang puting beliung ini," ungkap Maryono.

"Pegadaian hadir untuk masyarakat bukan hanya soal bisnis. Hal ini menjadi keharusan bagi kami untuk turut pro aktif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan uluran tangan,“ ucapnya.

Kepala Pelaksana BPBD Sumedang Atang Sutarno menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan tersebut, serta mengaku bersyukur semua komponen begitu intens memberikan perhatian dan bantuan.

"Pegadaian di Jawa Barat memberikan bantuan untuk dua kecamatan Cimanggung-Jatinangor, memang yang dibutuhkan para korban saat ini adalah material untuk pembangunan rumah yang belum bisa diprediksi. Stimulan mudah-mudahan dalam waktu dekat," ujarnya.

Sebelumnya, angin kencang (puting beliung) menerjang daerah Rancaekek, Kabupaten Bandung dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Rabu (21/02). Fenomena tersebut mengakibatkan ratusan rumah rusak akibat diterjang angin kencang.

(Agustina Wulandari )

