IHSG Hari Ini Ditutup Meroket 5,65 Persen ke 5.278, Transaksi Rp26,4 Triliun

IHSG Hari Ini Ditutup Meroket 5,65 Persen ke 5.278, Transaksi Rp26,4 Triliun (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat 282,28 poin atau naik 5,65 persen ke level 5.278 pada sesi terakhir perdagangan.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (20/10/2026), terdapat 694 saham menguat, 111 saham melemah dan 158 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp26,4 triliun dari 54,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 8,58 persen ke 530, indeks JII naik 6,82 persen ke 307, indeks IDX30 naik 8,92 persen ke 297 dan indeks MNC36 naik 7,94 persen ke 233.

Kemudian indeks sektoral semua kompak berada di zona hijau yaitu konsumer non siklikal, keuangan, bahan baku, teknologi, kesehatan, konsumer siklikal, transportasi, industri, properti, energi, konsumer siklikal, infrastruktur.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) naik 50 persen ke Rp3, PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk (ATLA) naik 33,33 persen ke Rp24, dan Reksa Dana Syariah Indeks Simas ETF JII naik 30,61 persen ke Rp64.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Agung Menjangan Mas Tbk (AMMS) turun 10 persen ke Rp117, PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) turun 9,91 persen ke Rp100, dan PT Minahasa Membangun Hebat Tbk (HBAT) turun 9,88 persen di Rp292.



(Dani Jumadil Akhir)

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