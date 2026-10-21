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IHSG Hari Ini Ditutup Menguat Nyaris 1 Persen ke 5.328

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |16:24 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat Nyaris 1 Persen ke 5.328
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat Nyaris 1 Persen ke 5.328 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat 49,47 poin atau naik 0,94 persen ke level 5.328 pada sesi terakhir perdagangan. Pada penutupan perdagangan, Rabu (21/10/2026), terdapat 384 saham menguat, 328 saham melemah dan 251 saham stagnan. 

Transaksi perdagangan mencapai Rp17,1 triliun dari 32,6 miliar saham yang diperdagangkan. Indeks LQ45 naik 1,02 persen ke 535, indeks JII naik 1,12 persen ke 310, indeks IDX30 naik 1,04 persen ke 300 dan indeks MNC36 naik 1,05 persen ke 235.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu konsumer non siklikal, keuangan, bahan baku, teknologi, kesehatan, konsumer siklikal, transportasi, industri, properti. Sedangkan sektor yang melemah ada industri dan teknologi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Lovina Beach Brewery Tbk (STRK) naik 34,31 persen ke Rp137, PT Xolare RCR Energy Tbk (SOLA) naik 33,90 persen ke Rp79, dan saham PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) naik 33,33 persen ke Rp4.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Agung Menjangan Mas Tbk (AMMS) turun 9,40 persen ke Rp106, PT Bahtera Bumi Jaya Tbk (PGJO) turun 8,54 persen ke Rp750, dan PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) turun 8 persen di Rp92.
 

(Dani Jumadil Akhir)

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