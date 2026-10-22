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Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp4.000, Segram Rp2.554.000

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |09:15 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp4.000, Segram Rp2.554.000
Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun Rp4.000 menjadi Rp2.550.000 per gram pada perdagangan Kamis (22/10/2026), (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun Rp4.000 menjadi Rp2.550.000 per gram pada perdagangan Kamis (22/10/2026), dari sebelumnya Rp2.554.000 per gram.

Penurunan juga terjadi pada harga pembelian kembali (buyback) emas Antam. Harga buyback turun Rp4.000 menjadi Rp2.365.000 per gram, dari sebelumnya Rp2.369.000 per gram.

Sebagai informasi, pembelian emas batangan dengan ukuran mulai dari 1 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, penjualan kembali emas batangan kepada Antam dengan nilai transaksi di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Tarif PPh Pasal 22 yang disebutkan dalam ketentuan tersebut sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi pelanggan yang tidak memiliki NPWP.

Pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Berikut rincian harga emas batangan Antam berdasarkan informasi dari situs resmi Logam Mulia:

0,5 gram: Rp1.325.500
1 gram: Rp2.550.000
2 gram: Rp5.040.000
3 gram: Rp7.535.000
5 gram: Rp12.525.000
10 gram: Rp24.995.000
25 gram: Rp62.362.000
50 gram: Rp124.645.000
100 gram: Rp249.212.000
250 gram: Rp622.765.000
500 gram: Rp1.245.320.000
1.000 gram: Rp2.490.600.000

(Feby Novalius)

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