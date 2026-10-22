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Prabowo Hadiri Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |14:23 WIB
Prabowo Hadiri Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2026
Prabowo Hadiri Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2026 (Foto: Setpres)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2026 (Rakornas TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Dari pantauan Okezone, Prabowo tampak menggunakan pakaian safari dengan peci hitam tiba sekitar pukul 14.00 WIB. Dia yang didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.

Presiden Prabowo langsung menyapa dan menyalami para pejabat hingga kepala daerah yang hadir. Bahkan, dirinya terlihat memberikan hormat kepada jajaran kepala daerah.

Dalam Rakornas TPAKD ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, KSP Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, COO Danantara Dony Oskaria, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri (Wamen) Desa dan PDT Ahmad Riza Patria.

Kemudian dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.
 

(Dani Jumadil Akhir)

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