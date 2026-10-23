IHSG Ditutup Menguat Nyaris 1 Persen ke 5.439, Saham-Saham Ini Cuan

IHSG Ditutup Menguat Nyaris 1 Persen ke 5.439, Saham-Saham Ini Cuan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat 51,36 poin atau naik 0,95 persen ke level 5.439 pada sesi terakhir perdagangan.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (23/10/2026), terdapat 506 saham menguat, 192 saham melemah dan 265 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp16,1 triliun dari 43,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 0,46 persen ke 547, indeks JII naik 1,29 persen ke 319, indeks IDX30 naik 0,37 persen ke 306 dan indeks MNC36 naik 0,54 persen ke 240.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu konsumer non siklikal, keuangan, bahan baku, kesehatan, konsumer siklikal, transportasi, industri, properti, energi, konsumer siklikal, infrastruktur, teknologi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) naik 33,33 persen ke Rp36, RDI Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor naik 28,87 persen ke Rp125, dan PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) naik 25 persen ke Rp380.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK) turun 8,33 persen ke Rp11, Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF turun 6,98 persen ke Rp493, dan PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK) turun 6,94 persen di Rp1.140.

(Dani Jumadil Akhir)

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