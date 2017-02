\Rupiah 13.366, Melemah di Awal Maret\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan di awal bulan Maret bergerak melemah. Rupiah bergerak menuju level Rp13.400-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (1/3/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 29 poin atau 0,21% ke Rp13.366 per USD. Pagi ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.347-Rp13.370 per USD.

Sementara Yahoofinance, mencatat Rupiah melemah 50 poin atau 0,37% ke Rp13.370 per USD. Rupiah tercatat bergerak di antara Rp13.329 per USD hingga Rp13.377 per USD.

Analis Binaartha Forex Reza Priyambada mengatakan, laju Rupiah bergerak variatif sepanjang intraday perdagangan seiring respon pelaku pasar terhadap pemberitaan yang ada. Jelang awal bulan, pelaku pasar biasanya cenderung menahan diri untuk mengantisipasi rilis data-data ekonomi yang diperkirakan akan kurang baik namun, untuk kali ini tampaknya sikap pelaku pasar tidak terlalu bersikap negatif.

"Kemungkinan rilis inflasi nantinya akan diperkirakan membaik dari sebelumnya sehingga tidak akan sampai menekan Rupiah," katanya.

Di sisi lain, jelang pidato Presiden Trump tampaknya menguatkan laju USD dimana pelaku pasar berharap akan adanya progress pernyataan yang akan disampaikan untuk pemulihan ekonomi AS. Meski laju USD menguat namun, tidak menghalangi kenaikan Rupiah.