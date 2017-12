JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat. Rupiah dibuka di level Rp13.550 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 7 poin atau 0,05% menjadi Rp13.550 per USD. Pagi ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.544-Rp13.555 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 11 atau 0,08% di level Rp13.548 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.538 per USD hingga Rp13.561 per USD.

Sebelumnya, perdagangan sebelumnya Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 7 poin atau 0,05% menjadi Rp13.554 per USD. Pagi ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.547-Rp13.564 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 2 atau 0,01% di level Rp13.557 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.557 per USD hingga Rp13.560 per USD.

(rzy)