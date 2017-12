JAKARTA - Penutupan pasar modal Indonesia tahun 2017 diakhiri dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di zona hijau. Sore ini IHSG ditutup naik 41,61 poin atau 0,66% ke 6.355,65.

Penutupan ini mempertahankan pergerakkan IHSG sepanjang tahun 2017 yang mengalami tren penguatan signifikan. Hal ini tercermin dari kenaikan mencapai 1.017 poin atau sebesar 19,21% (year to date/ytd) hingga per 28 Desember 2017.

Selain itu, Bursa Efek Indonesia mencatat jumlah perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) mencapai 37 perusahaan. Ini lebih tinggi dari target BEI sebanyak 35 perusahaan di tahun 2017.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan tren penguatan serta jumlah perusahaan IPO yang melampaui target berdampak positif pada sektor riil.

"Artinya satu, indeksnya naik tinggi 19%. Bukan hanya indeksnya, yang go public juga naik. Kalau cuma indeks naik tapi go public enggak naik itu harganya yang naik. Tapi kalau indeks dan go public banyak, makin banyak sektor riil yang ikut menikmati perkembangan pasar modal," ujar Darmin di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Menurutnya semakin banyak perusahaan yang IPO menunjukkan meningkatnya kepercayaan publik pada pasar modal sebagai pilihan lain dalam pembiayaan selain dari perbankan.

"Artinya dengan banyaknya yang go public tahun ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Pasar modal salah satu alternatif pembiayaan selain bank itu berarti orang percaya," jelasnya.

Darmin menjelaskan, bukan hanya IHSG, IPO juga merupakan salah satu indikator penting dalam perkembangan pasar modal. Oleh sebab itu penting bila jumlah perusahaan yang IPO semakin banyak. Ia bahkan berharap tahun 2018 terdapat 50 perusahaan yang IPO.

"Tahun ini 37 IPO dan bagus. Kami harapkan tahun depan ya lebih dari itu, 50 itu bagus," pungkasnya.

