JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah. Rupiah kembali dekati level Rp13.600-an per USD.

Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 69 poin atau 0,51% menjadi Rp13.589 per USD. Adapun, pergerakan harian Rupiah berada di Rp13.560-Rp13.621 per USD.

Samuel Sekuritas Indonesia memprediksikan, Rupiah kemungkinan lanjutkan pelemahan. Hal ini dikarenakan dolar menguat terhadap beberapa mata uang kuat dunia lainya seiring antisipasi investor bahwa tingkat suku bunga acuan AS akan naik lebih tinggi dari ekspektasi sebelumnya.

Di sisi lain, Rupiah kemungkinan juga melemah seiring kemungkinan naiknya capital outflow dari pasar modal dalam negeri sebagai dampak kenaikan imbal hasil global.

"Rupiah di pasar spot diperkirakan bergerak di rentang Rp 13.500/USD-Rp 13.550/USD," kutip risetnya.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 67 poin atau 0,5% menjadi Rp13.585 per USD. Dalam pantuan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.518 per USD hingga Rp13.647 per USD.

(rzy)