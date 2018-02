JAKARTA - Nilai Rupiah bergerak menguat pada pebukaan hari ini. Rupiah dibuka menguat ke Rp13.581 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 33 poin atau 0,25% menjadi Rp13.581 per USD. Adapun pergerakan harian Rupiah, berada di kisaran Rp13.573-Rp13.594 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah menguat 30 poin atau 0,22% menjadi Rp13.578 per USD. Dalam pantuan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.573 per USD hingga Rp13.610 per USD.

Mengutip riset Samuel Sekuritas, dolar diperkirakan stabil, akan membuat Rupiah bergerak melemah.Dolar kemungkinan bergerak stabil hari ini dibandingkan dengan mata uang utama lainya ditopang tren kenaikan imbal hasil US treasury.

"Rupiah diperkirakan bergerak melemah setelah sempat menguat di awal minggu," kutip riset tersebut.

Investor ingin melihat arah yang akan diambil gubernur the fed yang baru terkait tingkat suku bunga AS. Rupiah diperkirakan bergerak di level Rp 13600 per USD - Rp13650 per USD.

(rzy)