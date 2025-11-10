Sosok Marsinah, Aktivis Buruh yang Kini Jadi Pahlawan Nasional

JAKARTA - Sosok Marsinah yang mendapat penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini.

Keluarga Marsinah turut hadir ke Istana Kepresidenan untuk menerima gelar dari pemerintah. Penetapan pahlawan nasional ditetapkan berdasarkan Keppres No 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Marsinah tokoh dari provinsi Jawa Timur, pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusian. Marsinah adalah simbol keberanian, moral dan perjuangan hak asasi manusia (HAM) dari kalangan rakyat biasa.

Marsinah Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Penganugerahan gelar pahlawan nasional merupakan bagian dari rangkaian Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025. Acara penganugerahan tersebut juga dihadiri oleh para ahli waris yang sekaligus mewakili para tokoh untuk menerima gelar pahlawan.

Tidak hanya Marsinah, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK Tahun 2025, 10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional adalah:

1. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur - Jawa Timur

2. Jenderal Besar TNI Soeharto - Jawa Tengah

3. Marsinah - Jawa Timur

4. Mochtar Kusumaatmaja - Jawa Barat

5. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah - Sumatera Barat

6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo - Jawa Tengah

7. Sultan Muhammad Salahuddin - NTB

8. Syaikhona Muhammad Kholil - Jawa Timur

9. Tuan Rondahaim Saragih - Sumatera Utara

10. Zainal Abisin Syah - Maluku Utara