Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sosok Marsinah, Aktivis Buruh yang Kini Jadi Pahlawan Nasional

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |10:35 WIB
Sosok Marsinah, Aktivis Buruh yang Kini Jadi Pahlawan Nasional
Sosok Marsinah, Aktivis Buruh yang Kini Jadi Pahlawan Nasional (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Sosok Marsinah yang mendapat penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini.

Keluarga Marsinah turut hadir ke Istana Kepresidenan untuk menerima gelar dari pemerintah. Penetapan pahlawan nasional ditetapkan berdasarkan Keppres No 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Marsinah tokoh dari provinsi Jawa Timur, pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusian. Marsinah adalah simbol keberanian, moral dan perjuangan hak asasi manusia (HAM) dari kalangan rakyat biasa.

Marsinah Dapat Gelar Pahlawan Nasional
Marsinah Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Penganugerahan gelar pahlawan nasional merupakan bagian dari rangkaian Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025. Acara penganugerahan tersebut juga dihadiri oleh para ahli waris yang sekaligus mewakili para tokoh untuk menerima gelar pahlawan.

Tidak hanya Marsinah, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK Tahun 2025, 10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional adalah:

1. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur - Jawa Timur
2. Jenderal Besar TNI Soeharto - Jawa Tengah
3. Marsinah - Jawa Timur
4. Mochtar Kusumaatmaja - Jawa Barat
5. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah - Sumatera Barat
6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo - Jawa Tengah 
7. Sultan Muhammad Salahuddin - NTB
8. Syaikhona Muhammad Kholil - Jawa Timur 
9. Tuan Rondahaim Saragih - Sumatera Utara
10. Zainal Abisin Syah - Maluku Utara

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176484/buruh_tuntut_ump_2026_naik-tDZH_large.jpg
Ini Alasan Buruh Tuntut Kenaikan UMP 8,5 Persen di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176438/buruh-8yHQ_large.jpg
Buruh Ancam Mogok Nasional jika Upah 2026 Naik di Bawah 8,5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172185/buruh_tuntut_reforma_agraria-gBNI_large.jpg
Buruh Tuntut 6 Hal Reforma Agraria, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182566//marsinah-6BDl_large.jpg
Tangis Haru Keluarga Marsinah Pecah Saat Lagu Indonesia Raya Dikumandangkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182557//presiden_prabowo_subianto_umumkan_10_pahlawan_nasional-AROT_large.jpg
Prabowo Umumkan 10 Pahlawan Nasional, Ada Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182530//prabowo_subianto-5hiv_large.jpg
Prabowo Pelototi Tambang Nikel Ilegal di Morowali dan Bangka
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement