5 Fakta Marsinah Jadi Pahlawan Nasional hingga Keluarga Dapat Rp57 Juta per Tahun (Foto: Setpres)

JAKARTA - Tokoh buruh Marsinah mendapatkan anugerah gelar Pahlawan Nasional yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 November 2025.

Marsinah merupakan satu dari 10 tokoh nasional yang mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden Prabowo bertepatan dengan Hari Pahlawan 2025.

Pemberian gelar pahlawan nasional tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025.

“Menganugerahkan gelar pahlawan nasional Kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi, atas jasa-jasanya yang luar biasa, untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa," bunyi kutipan Keppres.

Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

Berikut Okezone rangkum fakta-fakta Marsinah menjadi pahlawan nasional, Jakarta, Sabtu (15/11/2025).

1. Sosok Marsinah

Marsinah, wanita kelahiran 10 April 1969 merupakan sosok pahlawan buruh yang namanya masih diingat hingga saat ini. Marsinah menjadi ikon perjuangan kaum buruh melawan penindasan.

Fotonya kerap digadang-gadang oleh para buruh saat sedang melakukan demonstrasi. Semasa hidup, Marsinah dikenal vokal menyuarakan hak-hak kaum buruh.

Perjuangan Marsinah terpaksa terhenti setelah diculik, disiksa dan diperkosa secara brutal. Jenazah Marsinah ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah gubuk di daerah Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Marsinah ditemukan 200 km dari tempatnya bekerja, pada 8 Mei 1993 setelah menghilang tiga hari.

Pembunuhan Marsinah ini menjadi salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang pernah terjadi di Indonesia dan menarik perhatian dunia.

Marsinah seorang aktivis dan buruh pabrik pada era Orde Baru dan bekerja di PT Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Kasus ini menjadi catatan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dikenal sebagai kasus 1773.

Melansir berbagai sumber, Marsinah kerap terlibat dalam aksi unjuk rasa, antara lain terlibat dalam rapat membahas rencana unjuk rasa 2 Mei 1993 di Tanggulangin, Sidoarjo. Kemudian, pada 3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya bekerja.

Pada 4 Mei 1993, para buruh mogok total mereka mengajukan 12 tuntutan, salah satunya soal kenaikan upah pokok dari Rp1.700 per hari menjadi Rp2.250 per hari. Sementara tunjangan tetap Rp550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima.

Marsinah masih aktif hingga 5 Mei 1993 dalam kegiatan unjuk rasa dan sejumlah perundingan. Bahkan, dia turut menjadi perwakilan karyawan saat perundingan dengan pihak perusahaan.

Namun, 13 buruh lainnya digiring ke Komando Distrik Militer 0816/Sidoarjo lantaran dianggap menghasut unjuk rasa. Mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja.

Marsinah sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah lenyap. Keberadaan tak diketahui, hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia.

Ada dugaan kuat dia dibunuh karena keterlibatannya dalam aksi mogok menuntut upah di pabrik tempatnya bekerja. Jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di hutan di Dusun Jegong, Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur, pada 8 Mei 1993.