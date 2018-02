JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dibuka menguat. Rupiah pagi ini menguat di Rp13.664 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 21 poin atau 0,15% menjadi Rp13.664 per USD. Adapun pergerakan Rupiah, berada dalam kisaran Rp13.653-Rp13.677 per USD.

Riset Samuel Sekuritas memprediksikan, dolar kemungkinan bergerak menguat hari ini dibandingkan dengan mata uang utama lainnya ditopang antisipasi investor bahwa The Fed akan menaikan tingkat suku bunga acuan di bulan maret.

Sejalan dengan itu, Rupiah diperkirakan dapat menguat hari ini setelah beberapa hari melemah terhadap USD. naiknya indeks pasar saham utama AS kemarin dapat mendorong masuknya asing ke pasar modal Indonesia dan menopang rupiah.

"Rupiah diperkirakan bergerak di level Rp 13650/USD- Rp13680/USD," kutip riset tersebut

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 18 poin atau 0,13% menjadi Rp13.660 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.658 per USD hingga Rp13.680 per USD.

