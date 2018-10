JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menembus level psikologis baru. Rupiah anjlok hingga menyentuh level Rp15.000-an per USD.

Baca Juga: Rupiah Tembus Rp15.000/USD, Ini yang Bakal Dilakukan BI

Menanggapi pelemahan Rupiah, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, pihaknya akan mencerna terlebih dahulu penyebab dari anjloknya nilai tukar. Dia mengaku belum bisa berkomentar banyak mengenai kondisi Rupiah yang tembus Rp15.000 per USD.

“Ya sudahlah jangan dikomentari dulu, sudah nanti saja pokoknya kita cerna dulu semuanya, jangan buru-buru kamu minta orang komentar,” kata Darmin di Istana Presiden, Selasa (2/10/2018).

Dia mengakui kurs Rp15.000 per USD merupakan level psikologis baru bagi Rupiah. Namun pihaknya belum bisa mengindentifikasi sebab belum menerima seluruh perkembangan nilai tukar.

“Jadi ini memang kita belum tahu informasi seluruhannya kenapa bergerak ke situ, ya biar saja dulu. Pokoknya saya belum mau komentar itu, saya coba pulang dulu saya coba pelajari, nanti kita lihat,” tukas dia.

Baca Juga: Rupiah Diprediksi Tembus Rp15.200/USD pada Akhir 2018

Asal tahu saja, Melansir Bloomberg Dollar Index, pukul 11.34 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 86,5 poin atau 0,58% ke level Rp14.997 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.945 per USD-Rp14.997 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance juga mencatat Rupiah melemah 116 poin atau 0,78% menjadi Rp15.021 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.900 per USD hingga Rp15.021 per USD.

(kmj)