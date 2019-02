JAKARTA - Mulai 1 Maret 2019, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan menurunkan tarif tenaga listrik (TTL), khususnya bagi pelanggan rumah tangga mampu 900 volt ampere (VA) sebesar Rp52 per kilowatt hour (kWh).

Semula, tarif dihargai Rp1.352 per kWh dan akan turun menjadi Rp1.300 per kWh. Adapun penurunan ini diberikan karena efisiensi perusahaan dan penyesuaian atas terjadinya harga minyak dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS).

“Dengan adanya insentif ini, PLN ingin memberikan ruang untuk pelanggan R-1 900 VA rumah tangga mampu (RTM) agar dapat lebih banyak memanfaatkan listrik untuk menunjang kegiatan ekonomi dalam kesehariannya,” ujar Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka di Jakarta.

(dni)