NEW YORK - Harga minyak lebih rendah pada penutupan perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), setelah Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) memangkas perkiraan permintaan minyak mentah untuk tahun depan.

Minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus turun USD0,23 menjadi USD60,20 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman September turun USD0,49 menjadi ditutup pada USD66,52 per barel di London ICE Futures Exchange.

Permintaan minyak mentah OPEC diperkirakan rata-rata 29,3 juta barel per hari (bph) pada 2020, turun sekitar 1,3 juta barel per hari dari 2019, kata kartel minyak dalam sebuah laporan bulanan yang dirilis pada Kamis (11/7/2019).

Laporan tersebut mengutip tren kenaikan produksi di luar grup yang menunjukkan surplus pasokan mungkin kembali meskipun ada pakta yang dipimpin OPEC untuk mengekang pasokan minyak mentah ke pasar.

Sebelumnya di sesi itu, harga minyak telah naik karena perusahaan-perusahaan minyak besar mulai menghentikan fasilitas produksi di Teluk Meksiko menjelang datangnya badai. Potensi badai di Teluk Meksiko telah meningkat menjadi badai tropis Barry, yang dapat menguat kekuatannya pada akhir pekan, kata Pusat Badai Nasional AS. Pada Kamis (11/7/2019), sekitar 53 persen produksi minyak di Teluk Meksiko dan hampir 45 persen produksi gas alam ditutup sebagai tindakan pencegahan, ungkap Biro Keselamatan dan Penegakan Lingkungan AS.