NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street berakhir naik pada perdagangan Rabu waktu setempat. Hal tersebut karena pendapatan yang optimis dari pengecer menunjukkan peningkatan permintaan konsumen AS.

Pengeluaran konsumen di AS membantu mencegah kekhawatiran akan terjadinya resesi. Kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi naik karena kurva imbal hasil antara Treasury 2-tahun dan 10-tahun dibalik secara singkat pekan lalu. Meskipun kurva imbal hasil berbalik lagi secara singkat pada hari Rabu, itu berdampak kecil pada saham saat ini.

"Selama kita memiliki lingkungan yang sehat dalam pekerjaan yang kita miliki saat ini, akan sangat sulit untuk menggoyahkan kepercayaan orang," kata Kepala Strategi Pasar TD Ameritrade JJ Kinahan.

"Pada akhirnya, jika orang dipekerjakan, mereka akan pergi keluar dan menghabiskan sejumlah uang,” sambungnya, dikutip dari Reuters, Kamis (23/8/2019).

Saham bergerak lebih tinggi mengikuti hasil yang lebih baik seperti Target Corp (TGT.N) dan Lowe's Cos Inc (LOW.N). Target melonjak 20,4% setelah pengecer big-box menaikkan perkiraan pendapatan tahunannya. Saham Lowe naik 10,4% setelah rantai perbaikan rumah mengalahkan estimasi laba.

Adapun indeks Wall Street, Dow Jones Industrial Average naik 240,29 poin atau 0,93%, menjadi 26.202,73, S&P 500 .SPX naik 23,92 poin, atau 0,82%, menjadi 2.924,43 dan Nasdaq Composite menambahkan 71,65 poin, atau 0,90%, menjadi 8.020,21.

Selain itu, kenaikan Wall Street tertahan setelah beberapa menit pertemuan Federal Reserve bulan lalu menunjukkan para pembuat kebijakan telah memperdebatkan penurunan suku bunga yang lebih agresif.

Risalah dari pertemuan penetapan kebijakan The Fed pada 30-31 Juli, ketika The Fed memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin, menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan memperdebatkan pemotongan suku bunga secara lebih agresif. Beberapa peserta lebih suka pemangkasan 50 basis poin, tetapi komite bersatu dalam keinginan untuk menghindari kesan berada di jalan menuju penurunan suku bunga lebih lanjut. Ketua Fed Jerome Powell dijadwalkan untuk berbicara pada hari Jumat di Jackson Hole, Wyoming, konferensi gubernur bank sentral. Beberapa ahli strategi pasar mengatakan komentar Powell di konklaf akan menawarkan wawasan yang lebih besar tentang arah kebijakan moneter daripada notulen dari pertemuan Fed Juli yang memberikan perkembangan sejak saat itu, termasuk pengumuman tarif Presiden AS Donald Trump untuk barang-barang Tiongkok senilai USD300 miliar tambahan.