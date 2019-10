JAKARTA - Pemerintah berencana untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020. Tak hanya menaikkan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), pemerintah juga akan menaikkan iuran untuk peserta mandiri.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, kenaikan iuran peserta tak akan membebani masyarakat. Pasalnya, iuran yang diminta jumlahnya tidak terlalu besar.

Baca juga:BPJS Kesehatan Defisit, Wamenkeu: Daftar saat Sakit, Setelah Sembuh Berhenti Iuran

Sebagai gambaran, untuk iuran kelas I, hanya diminta Rp5.000 saja per harinya. Sedangkan jika per bulannya, maka peserta kelas I cukup membayar Rp160.000 saja.

“Narasi iuran ini untuk kelas I masyarakat non formal kurang lebih Rp5.000 per hari. Untuk dana pemeliharaan diri hanya Rp5.000 per harinya,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Sementara itu, untuk peserta kelas II diwajibkan membayar iuran sebesar Rp110.000 tiap bulannya. Artinya, jika dikalkulasikan dalam tiap harinya, para peserta cukup menyisihkan dana sekitar Rp3.000.

“Untuk kelas III sekitar Rp1.800-Rp1.900 per hari,” ucapnya

Apalagi jika masyarakat yang benar-benar tak mampu iurannya akan dibayarkan oleh pemerintah. Masyarakat tersebut masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Kalau iuran dinaikkan seperti yang diusulkan, pemerintah berkontribusi hampir 80%. Jadi salah besar kalau beban ini dibebankan ke masyarakat. Pemerintah tetap di depan untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Fahmi. Mengacu pada usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), iuran untuk peserta PBI dan peserta mandiri kelas 3 akan meningkat menjadi Rp42.000 per bulan per orang. Lalu, untuk kelas 2 dan kelas 1 masing-masing diusulkan meningkat menjadi Rp75.000 dan Rp120.000 per bulan per orang. Sementara, bila mengacu pada usulan Kementerian Keuangan, tarif JKN untuk peserta PBI dan kelas 3 sebesar Rp42.000 per bulan per orang dan tarif JKN untuk peserta mandiri kelas 2 diusulkan sebesar Rp110.000 per bulan per orang, lalu iuran JKN untuk kelas I diusulkan sebesar Rp160.000.