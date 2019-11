JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada perdagangan pagi ini. Rupiah melemah dan nyaris menyentuh level Rp14.100-an per USD. Rupiah melemah meski indeks dolar AS mengalami tekanan dari Yen Jepang.

Melansir YahooFinance, Selasa (19/11/2019), pukul 09.23 WIB, menunjukkan Rupiah melemah 51 poin atau 0,36% ke level Rp14.086 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.035-Rp14.092 per USD pada hari ini.

Sementara itu, Bloomberg Dollar Index mencatat Rupiah melemah 8,5 poin atau 0,06% ke level Rp14.087 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.079-Rp14.092 per USD.

Untuk diketahui, indeks dolar AS melemah pada akhir perdagangan 18 November 2019. Kurs dolar AS merosot karena keraguan investor soal kesepakatan perdagangan AS-China. Sementara itu kurs yen Jepang naik.

Media pemerintah China Xinhua mengatakan bahwa Washington dan Beijing telah mengadakan pembicaraan "konstruktif". Indeks dolar turun 0,31%, dengan euro naik 0,33% menjadi USD1,1086. Yen menguat 0,21% versus greenback di 108,56 per dolar, melansir Reuters.

