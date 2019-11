JAKARTA - Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menghadiri forum diskusi energi yang diselenggarakan Pertamina Energi Forum (PEF) 2019. Acara tersebut diselenggarakan oleh PT Pertamina (Persero).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, acara ini akan mengangkat isu terkini di sektor energi. Acara ini mengangkat tema 'Driving Factor What will shape the future of Energy Business'.

Asal tahu saja, PT Pertamina (Persero) melakukan perombakan jajaran Direksi dan Komisaris pada hari ini lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bisa (RUPSLB). Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan dalam RUPSLB tersebut ada perombakan terhadap 3 jajaran Komisaris dan 2 Direksi.

Untuk 3 jabatan Komisaris ada Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama Pertamina menggantikan Tanti Abeng. Kemudian ada Budi Gunadi Sadikin yang diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama (Wakomut) Pertamina menggantikan Archandra Tahar.

Lalu ada juga Condro Kirono yang menggantikan Gatot Trihargo. Sementara pada jajaran Direksi, Emma Sri Hartini diangkat menjadi Direktur Keuangan Perseroan. Emma menggantikan Dirkeu sebelumnya Pahal Mansyury yang ditunjuk oleh Erick Thohir menjadi Direktur Utama Bank BTN.

