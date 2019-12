JAKARTA - Kemacetan parah terjadi di TolĀ Layang Jakarta-Cikampek saat libur Natal dan Tahun Baru 2020. Padatnya kendaraan bahkan membuat polisi dua kali menutup akses masuk ke Tol Layang Japek II.

Kondisi ini tentu menjadi perhatian publik. Terlebih, keberadaan Tol Layang Japek II diyakini mampu mengurai kemacetan di jalur tersebut.

Merespons hal itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan kemacetan di Tol Japek hal yang lazim. Karena Tol Layang Japek II merupakan fasilitas baru.

"Saya selalu bilang perumpamaan seperti ini, tiba-tiba saya jual martabak, martabaknya enak banget, saya promosiin. Begitu saya jual, martabaknya abis. apa saya gagal? enggak kan. martabaknya tetap martabak enak," ujar Budi di Pelabuhan Kali Adem Jakarta Utara, Selasa (24/12/2019).

Dengan keadaan tersebut, Budi mengklaim bahwa tol Layang Japek II merupakan yang terbaik. "Jadi tol Layang Japek II ini is the best," ungkap dia.

Sebelumnya, usai diresmikan, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek terpantau mengalami kemacetan. Melihat hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka suara.

Menurutnya, adanya kemacetan wajar saja karena antusias masyarakat masih tinggi. Kemacetan juga bisa menjadi pelajaran pemerintah dan Polri untuk dapat mengoreksi.

(dni)