JAKARTA - Harga minyak dunia naik sedikit pada penutupan perdagangan Kamis (16/1/2020) waktu setempat. Kenaikan tersebut imbas dari adanya kesepakatan perdagangan fase 1 antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

Mengutip Reuters, Jumat (17/1/2020), harga minyak mentah berjangka Brent tercatat naik 50 sen atau 0,8% menjadi USD64,50 per barel. Sementara, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) turun 38 sen atau 0,7% menjadi USD58,19 per barel.

AS dan China telah menandatangani kesepakatan awal pada 15 Januari, dengan China berkomitmen meningkatkan pembelian komoditas AS. Negeri Tirai Bambu itu bakal membeli lebih dari USD50 miliar minyak AS, gas alam cair, dan produk energi lainnya selama dua tahun.

Kendati demikian, analis menilai China akan sulit memenuhi target tersebut, di sisi lain harga minyak juga bisa dengan mudah berubah, hingga rincian lebih lanjut muncul soal bagaimana komitmen tersebut bisa terpenuhi.

"Ini kesepakatan sementara, tapi dapat diyakini bahwa saat pembicaraan perang dagang fase 2 berlangsung, kita akan melihat lebih banyak jalan bolak-balik. Meminjam kata-kata dari Ferdinand Foch, Panglima Sekutu Tertinggi selama Perang Dunia 1:‘ Ini bukan perdamaian. Ini adalah gencatan senjata selama beberapa bulan' ," kata broker minyak PVM Tamas Varga.

Meski demikian, penguatan minyak dunia ini tertahan lantaran Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan diperkirakan produksi minyak bakal melebihi dari permintaan. Produksi minyak dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) bakal melebihi, meskipun anggota mematuhi sepenuhnya pakta Rusia dan non-OPEC lainnya, sekutu untuk mengekang produksi.

Dalam catatan UBS mengatakan, "Asalkan ketegangan Timur Tengah tidak meningkat dan menyebabkan gangguan produksi, harga minyak mentah berjangka Brent akan turun ke bagian bawah kisaran perdagangan USD60-USD65 per barel di paruh pertama tahun ini."

