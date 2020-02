JAKARTA - Harga komoditas pangan hari ini beberapa mengalami kenaikan. Komoditas yang harganya naik paling tinggi adalah bawang putih sebesar Rp4.897 menjadi Rp47.238 per kilogram (Kg).

Sedangkan untuk komoditas yang masih disoroti Cabai, harganya mengalami penurunan. Cabai Merah Keriting turun Rp2.314 menjadi Rp68.047 per kg, Cabai Merah Besar (TW) harga naik Rp298 menjadi Rp88.170 per kg dan Cabai Rawit Merah harga turun Rp1.740 menjadi Rp89.642 per kg.

Berikut ini Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) seperti dikutip dari laman Info Pangan Jakarta hari ini, Rabu (5/2/2020):

- Beras IR.I (IR 64) harga naik Rp97 menjadi Rp11.857 per kg

- Beras IR.II (Ramos) harga naik Rp111 menjadi Rp10.899 per kg

- Beras IR. III (IR 64) harga naik Rp5 menjadi Rp9.644 per kg

- Beras Muncul I harga naik Rp75 menjadi Rp12.482 per kg

- Beras IR.42/Pera harga turun Rp10 menjadi Rp12.391 per kg

- Beras Setra I/Premium harga naik Rp26 menjadi Rp12.483 per kg

- Minyak Goreng (Kuning/ Curah) harga naik Rp28 menjadi Rp12.666 per kg

- Cabai Rawit Hijau harga turun Rp848 menjadi Rp42.023 per kg.

- Bawang Merah harga naik Rp67 menjadi Rp35.238 per kg

- Ayam Broiler/Ras harga turun Rp386 menjadi Rp35.500 per ekor - Telur Ayam/Ras harga naik Rp183 menjadi Rp23.928 per kg - Daging sapi murni (semur) harga turun Rp373 menjadi Rp117.560 per kg - Harga ikan lele turun Rp112 menjadi Rp25.594 per kg.