NEW YORK - Harga minyak dunia turun ke level terendah dalam lebih dari setahun pada perdagangan Rabu waktu setempat setelah adanya penyebaran virus korona di berbagai negara.

Tercatat, virus korona kini menyebar ke Eropa dan Timur Tengah yang memicu kekhawatiran bahwa permintaan energi akan menurun, dan di tengah kekhawatiran bahwa virus itu menyebar ke Amerika Serikat.

Melansir Reuters, Jakarta, Kamis (27/2/2020), harga minyak mentah Brent turun USD1,52 atau 2,7% ke USD53,43 per barel. Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun USD1,17 atau 2,34% ke USD48,73 per barel.

Sebelumnya di sesi tersebut, kedua harga minyak ini mencapai level terendah sejak Januari 2019 dengan Brent merosot ke USD53,03 per barel dan WTI merosot ke USD48,30.

Harga minyak mengikuti pergerakan ekuitas yang lebih rendah setelah laporan bahwa 83 orang sedang dipantau di New York untuk kemungkinan terkena virus korona.

"Setiap kali berita utama keluar, terutama yang berkaitan dengan kasus baru di AS seperti New York, yang masuk dan memaksa penjualan tambahan dan mendorong input fundamental normal ke sela-sela," kata Presiden Ritterbusch and Associates Jim Ritterbusch.

Kasus-kasus pertama virus dikonfirmasi di negara-negara termasuk Yunani, Georgia dan Brasil, sementara pihak berwenang memberlakukan lebih banyak pembatasan perjalanan dan karantina di berbagai benua.

(dni)