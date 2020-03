NEW YORK - Harga minyak turun tajam pada perdagabgan Rabu, karena permintaan bahan bakar yang lebih lemah ditambah kekhawatiran perang harga yang mencengkeram para pelaku pasar.

Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman April turun USD6,58, atau 24,4%, menjadi USD20,37 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange. Ini merupakan level terendah sejak 20 Februari 2002.

Minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei turun USD3,85 atau 13,4%, menjadi ditutup pada USD24,88 per barel di London ICE Futures Exchange, dengan harga berakhir pada level terendah sejak Mei 2003. Demikian dilansir dari Xinhua, Kamis (19/3/2020).

Para pedagang semakin khawatir atas risiko penurunan lebih lanjut terhadap permintaan minyak di tengah virus corona, sementara masih ada tanda-tanda perang harga di pasar minyak antara Arab Saudi dan Rusia.

Kegagalan mencapai kesepakatan mengenai pengurangan produksi minyak antara negara pengekspor dalam Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, telah memicu kekhawatiran kemungkinan perang harga.

