JAKARTA - Harga emas turun sekitar 2% pada perdagangan Jumat di tengah rencana Presiden AS Donald Trump untuk membuka kembali ekonomi AS. Hal ini pun membuat investor untuk kembali ke menuju aset berisiko.

Harga emas di spot gold turun 1,9% menjadi USD1.685.84 per ounce. Emas berjangka AS ditutup turun 1,9% pada USD1.698.80 per ounce.

"Emas dan saham berkorelasi negatif hari ini dengan rally ekuitas semalam menekan emas. Pedoman dari Trump membuka kembali perekonomian telah mendorong pasar ekuitas," kata Kepala Logam Mulia Tai Wong, dilansir dari Reuters, Sabtu (18/4/2020).

Baca Juga: Harga Emas Antam Turun Rp15.000 Hari Ini

Trump menjabarkan rencana memulai ekonomi dalam tiga tahap yang terhuyung-huyung, tetapi rencana itu serangkaian rekomendasi daripada pesanan dan meninggalkan keputusan sebagian besar hingga gubernur negara bagian.

Di antara logam mulia lainnya, paladium naik 1% menjadi USD2.175,54 per ounce, perak turun 3,1% menjadi USD15,14 dan platinum turun 1,5% menjadi USD771,66.

(fbn)