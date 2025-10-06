Harga Emas Logam Mulia Berpotensi Tembus Rp2,3 Juta per Gram

JAKARTA - Harga emas logam mulia di pasar domestik berpotensi menembus level Rp2.300.000 per gram pada bulan Oktober 2025. Kenaikan harga emas tersebut didorong oleh lonjakan harga emas dunia yang mendekati USD3.900 per ounce, ditambah oleh pelemahan Rupiah dan ketidakpastian global.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan momentum kenaikan harga emas akan terus berlanjut hingga akhir tahun.

“Harga emas dunia tadi menjelang siang menyentuh level USD3.900. Ada kemungkinan besar dalam bulan Oktober ini USD3.950 akan tercapai. Kalau untuk USD4.000 kemungkinan terjadi di awal-awal bulan November,” kata Ibrahim dalam risetnya, Senin (6/10/2025).

Sejalan dengan tren global dan pelemahan rupiah, harga emas di Indonesia telah menembus level Rp2.250.000.

“Ada kemungkinan besar di bulan Oktober ini, kalau seandainya di USD3.950 (emas dunia), kemungkinan akan terkena di level Rp2.300.000,” tambahnya.

Pada awal pekan, Senin (6/10/2025), harga emas Antam (ANTM) sendiri kembali naik Rp11.000 menjadi Rp2.250.000 per gram, dengan harga buyback juga naik Rp11.000 ke Rp2.098.000 per gram.